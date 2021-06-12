防疫沒有假期！為了防堵疫情，南部科學園區管理局9日在台南、高雄園區啟動快篩站，12日為端午連假第一天，台南園區今天篩檢群創光電1065人，全部皆為陰性。

為因應苗栗傳出電子廠移工群聚感染，南科管理局在台南園區內的西拉雅公園設置快篩站，由台南市政府衛生局號召永康奇美、柳營奇美、部立台南、部立新營、部立胸腔、新樓及安南7家醫院支援，每天有7組醫護合計42人進駐執行快篩。

台南市政府表示，針對快篩結果為陽性的企業員工，由現場支援醫院立即進行PCR採檢，後續由企業提供專車，送至預先規畫1人1室隔離的場所安置。9、10日2天安排1765人快篩，其中7人快篩陽性、PCR全轉陰性，11日完成1043名外籍移工及43名台籍員工快篩，結果皆陰性。

端午連假第一天，台南園區安排1022名群創員工快篩，醫事人員犧牲假期，穿著密不透風的兔寶寶裝執行任務，上午篩檢群創外籍移工533人、台籍員工9人，總計542人全部陰性；下午再篩523人，也都呈現陰性。

南科台南園區快篩站自啟用至今日止，累計已完成3916人快篩；首批快篩企業群創，人數約5000人，預計13日可完成。

台南市政府衛生局醫事科長彭麗玲表示，14日沒有安排快篩作業，是希望讓這些辛苦的醫事人員，端午連假至少還可休息一天；之後15日開始，預計篩檢到16日，其他企業如有快篩需求，衛生局將媒介專責醫療院所協助辦理。