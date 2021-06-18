新北市今天新增76例仍居全省之冠。新北市連續第六天守住二位數確診，今天累積確診數5999人，即將突破6千大關，目前已解隔離3420人，仍有700餘人住院中。從疫情報發至今，快篩陽性數有1093人，昨天篩檢量4900人達最高紀錄，陽性率持續降低。但篩檢站篩出的確診者有九成是無症狀感染者。

直播》新北增76例，猝死頻傳降低接種意願，侯友宜最新說明。

新北市也稽查發現，土城延吉街市場未落實人流管制，19日起將全面停業。

面對長者打疫苗後頻傳猝死意外，侯友宜表示，確實造成長者施打意願下降，總體施打率約至5成2，降到4成7，目前疫苗配發非常有限，除長者，也有一到三類還沒有施打，長照機關同樣要打，目前量是以長者施打率六成左右分配，年齡仍以82歲以上為主，接下來就是81、80、79歲，只要疫苗夠，新北市一定馬上打。

新北市85歲以上不在籍長者疫苗18日開打，侯友宜表示，這一類長者大概有3000人，新北分了76個地方施打，動線。這3天總體施打率約5成2，施打意願有受到一點點影響，昨天一度降到47％，但還是希望長者能夠踴躍出來施打，讓身體得到更多保護。

另為針對三峽火葬場今年6月1日至15日火化數，較去年同期暴增了436件，侯友宜說，三峽火葬場火化數確實每天增加約2成，除了新冠肺炎外，是否有其他相關因素，還會深入了解。