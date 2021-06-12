新竹市12日獲配1.1萬劑AZ疫苗，市府決定於14日（周一）起優先為80歲以上長者施打疫苗且免預約，12日起由里鄰長家戶投遞「疫苗接種通知書」。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市12日獲配1.1萬劑AZ疫苗，市府決定於14日（周一）起優先為80歲以上長者施打疫苗且免預約，12日起由里鄰長家戶投遞「疫苗接種通知書」，開打當日全市6座疫苗施打站同步啟用分散施打人流，戶籍不在竹市、但有居住事實的長輩，也能聯繫鄰里長由公所協助造冊。

市府指出，竹市今天先獲配日方捐贈的AZ疫苗1.1萬劑，經市府造冊比對人口數後，下周一起將優先為80歲以上長輩施打疫苗，今明兩天將由里鄰長家戶發放「COVID-19疫苗接種通知書」，符合資格的長輩最晚明日就會收到。

市長林智堅表示，為落實分流，避免群聚，呼籲市民「依通知單時間、地點到站施打，免排隊、免預約！」到場並務必攜帶4樣證明方可施打、缺一不可，包括健保卡、身分證正本、通知書、隨通知書附的意願書。

民政處指出，目前造冊以較年長者優先施打疫苗，未來陸續依獲配疫苗數量，依年長次序、持續通知符合資格長者。若長者符合資格但尚未收到通知單，可向區公所里幹事洽詢。

另，未設籍但有居住事實的長者，可聯繫區公所里幹事、鄰里長，由公所協助造冊，納入施打名單。此外，市府也推出長者3大貼心接送服務，行動不便長者可搭乘免費「疫苗計程車」、「復康巴士」前往疫苗施打站。

針對臥床長者則有「到府施打」服務，包括長期臥床、無法行動的長者，可經里鄰長通報，市府造冊，由「疫苗服務隊」到府施打疫苗，若民眾有相關疑問，可致電1999市民服務專線。另，因應疫苗已到，今起也持續為社福與長照機構照顧者與住民、洗腎病患施打疫苗。

林智堅說，為完成每個行政區兩座疫苗施打站，加快疫苗施打速度，全市已提前完成6座疫苗施打站布設，下周一即同步啟用。

包含竹科疫苗施打站（竹科網球場）、東區疫苗施打站（動物園第2停車場、原華麗雅緻停車場）、北區疫苗施打站（竹市公有拖吊場）、南寮疫苗施打站（南寮旅服中心）、香山疫苗施打站（香山田徑場）、慈濟疫苗施打站（中華路靜思堂），貼近鄰里，就近提供疫苗接種服務。

6座疫苗施打站都有廣大停車空間，方便民眾自行開車或騎車前往，請大家以1位陪伴者自行接送長輩為先，避免群聚。