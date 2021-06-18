台北市今日上午開放80歲以上長者預約施打，外傳因長者接種疫苗後猝死案頻傳，導致預約人數低落，也大幅降低施打人潮，北市副市長蔡炳坤坦言，的確有里長憂心相關死訊與莫德納疫苗來台，是否讓接種人數降低，但今日1.2萬預約人次中，已打完1萬左右，來的人還是很多，相信影響有限。

台北市自15日開放85歲以上長者預約施打疫苗。蔡炳坤指出，從15日到17日共3天時間，已分別為預約者、沒預約者和非在籍來做施打，據統計，台北市85歲以上長者總共有6萬1000人，已施打了3萬8129位，施打比例約63％。

蔡說，今日上午有預約施打的80歲以上長者，共有1萬2307位，統計到中午約有1萬269人完成施打，完成度約83％。有意思的是，今日預約時又進來446名的85歲以上長者施打，整個預約系統有向下修但沒有設上限，錯過還是可以來。

外傳有長者因猝死案頻傳而卻步，不敢前來施打疫苗，蔡坦言，在上午施打過程中，幾乎236個點都很順利，長者也都按照時間來，今天已經沒有排隊了，過程當中也有里長關心，會不會是因為媒體報導或莫德納疫苗來台影響，造成施打預約人減少，但剛講過，今天有1.2萬人預約，已經來了1萬左右，來的人相當多，相信影響有限。

北市副市長黃珊珊也補充，目前台北市有4例猝死案，全部都採取司法相驗，由法醫解剖後認定死因，北市府會協助家屬作死因鑑定，倘若真的是疫苗接種後有不良反應，市府會協助提出救濟申請。