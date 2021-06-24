醫護人員在不浪費原則下，採取細針抽取藥劑，原一瓶10劑可施打10人，開36瓶AZ藥劑，總施打數高達401人，比原預計可施打人數360人多出41人。（高雄市客委會提供／林雅惠傳真）

高雄市楠梓區24日在聖雲宮活動中心為社區75歲以上長輩接種疫苗，現場長輩幾乎都是家人陪同下抵達完成注射。（高雄市社會局提供／林雅惠傳真）

全台疫苗數量不足，每一滴都非常珍貴，高雄市美濃國中大禮堂接種站，23日晚間總計401人接種AZ疫苗，醫護人員在不浪費原則下，採取細針抽取藥劑，原一瓶10劑可施打10人，當天開36瓶AZ藥劑，總施打數高達401人，比原預計可施打人數360人多出41人。

美濃區是高雄市最具代表客庄的區域，當地居民超過90％都是客家人，美濃國中施打站為旗美區大型接種站，23日晚間總計401人接種AZ疫苗，長者施打率達41.9％，現場接種動線順暢，施打率較22日提升10％，居服員施打率高達7成以上。

在不浪費藥劑原則下，醫護人員採取細針抽取，原本1瓶AZ藥劑可施打10人，23日共開了36瓶，事後統計有401人完成接種疫苗，比預期人數多了41人，換算下來，平均1瓶超過11人接種，充分展現客家節儉精神。

另高雄市楠梓區今日在聖雲宮活動中心為社區75歲以上長輩接種疫苗，現場長輩幾乎都是家人陪同下抵達，有孫子因為擔心患有三高慢性病的阿嬤施打疫苗安全性，從醫師問診到注射疫苗全程陪同在旁，對阿嬤的愛護不言而喻。

也有女兒擔心媽媽從未打過疫苗，在醫師問診時，快步走向醫師，主動積極向醫師諮詢媽媽身體狀況；還有一位長輩說，因為太緊張兩天沒睡好覺，不知道還能否打疫苗。現場醫療團隊先對於有慢性疾病或睡眠不足的長輩謹慎評估，並檢測血壓及血氧，保障每位長輩身體狀況適合接種疫苗，再予以施打，讓長輩更加安心。