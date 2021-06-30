真的是比搶演唱會門票更難，台中市6月30日開設44站快打站為75歲以上長者接種AZ疫苗，也首度以網路預約方式讓民眾候補接種殘劑，未料長輩接種率超乎預期，很多快打站早早就沒有疫苗了，不只沒殘劑可打，連晚到的長輩也沒疫苗可打，經統計只有6站仍剩有殘劑，到中午前有21人完成接種。
台中市盤點目前還剩8000劑AZ疫苗，30日在全台44處快打站開放75歲長者，以及65歲以上原住民接種，原本市府預估只有3成民眾會來接種，未料超乎預期，部分站點更是開打一小時就沒疫苗了。
開打不到1小時，各站點陸續回報疫苗打完，有不少站點均有老人到場後被告知沒有疫苗的情況，抱怨是莊肖維，衛生局及民政局動員協同各站點視疫苗量相互調撥，預估今天的接種率達40％。
希望落空的不只晚到的長者，還有預約要打殘劑的民眾；經統計44站點只有6站仍有殘劑，21人成功接種到殘劑。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。