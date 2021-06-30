台中市太平區太平國小快打站，長者接種踴躍。（馮惠宜攝）

真的是比搶演唱會門票更難，台中市6月30日開設44站快打站為75歲以上長者接種AZ疫苗，也首度以網路預約方式讓民眾候補接種殘劑，未料長輩接種率超乎預期，很多快打站早早就沒有疫苗了，不只沒殘劑可打，連晚到的長輩也沒疫苗可打，經統計只有6站仍剩有殘劑，到中午前有21人完成接種。

台中市盤點目前還剩8000劑AZ疫苗，30日在全台44處快打站開放75歲長者，以及65歲以上原住民接種，原本市府預估只有3成民眾會來接種，未料超乎預期，部分站點更是開打一小時就沒疫苗了。

開打不到1小時，各站點陸續回報疫苗打完，有不少站點均有老人到場後被告知沒有疫苗的情況，抱怨是莊肖維，衛生局及民政局動員協同各站點視疫苗量相互調撥，預估今天的接種率達40％。

希望落空的不只晚到的長者，還有預約要打殘劑的民眾；經統計44站點只有6站仍有殘劑，21人成功接種到殘劑。