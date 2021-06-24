楊鎮浯縣長在臉書宣布疫苗接種的最新消息，強調縣府繼續爭取中央增加Moderna疫苗配送量。（縣府提供）

金門縣獲中央同意即日起開放1-9類公費接種，縣府繼續爭取中央增加Moderna疫苗配送量，提供地區孕婦和特殊狀況的鄉親施打，以提高疫苗覆蓋率，建立更堅固的防疫網。

楊鎮浯縣長指出，在縣府持續爭取下，中央疫情指揮中心傍晚確認，金、馬、澎3離島的疫苗接種對象即日起擴大至第9類，65歲以上長者明天即可向地區9家合約院所預約接種。

擴大接種對象如下：第1類：醫事人員。第2類：中央及地方政府防疫人員、第一線處理大體之工作人員 第3類：高接觸風險第一線工作人員。 第4類：因特殊情形必要出國者(因公出國者、外交駐臺員眷、代表國家出國之運動員或選手)。 第5類：「住宿型長照機構住民及其照護者」、「居家式和社區式長照機構及身障服務照服員及服務對象」、「其他機構(含矯正機關工作人員)」及洗腎患者，以及「矯正機關（構）工作人員」。 第6類：包括75歲以上長者及孕婦。 第7類：維持國家安全及社會機能正常運作者(需經各中央主管機關認定並造冊者送中央疫情指揮中心同意) 。 第8八類：65-74歲長者。 第9類：19-64歲具有易導致嚴重疾病之高風險疾病者、罕見疾病及重大傷病。

縣衛生局說明，縣府已就金門的人口結構、交通及天候因素，建議中央比照日本捐贈124萬AZ疫苗撥發離島的比率，再次提高配送量，以因應離島的實際需求。