彰化縣24、25兩天針對全縣85歲至89歲長者施打疫苗，全縣符合年齡的11430名長者中，有4970人有意願，但有不少人臨時沒來，完成施打率約4成，打氣明顯下降許多。（謝瓊雲攝）

彰化縣施打新冠疫苗謹守「一滴都不浪費」原則，且要求殘劑只能打在符合中央規定的1至6類對象，基層診所反映實務上有難度，根本來不及在開封後6小時保存期限內打完，盼能授權診所醫師全權充分利用。彰化縣政府強調，疫苗很珍貴，剩餘量一律就近收回當地衛生所處理，不會浪費。

彰化縣24日起開放全縣衛生所、接種站、醫療院所、診所開打85歲至89歲長者預約打疫苗；由於每瓶疫苗要打11人，不少基層診所今天第一天上午就「炸鍋」一團亂，抱怨衛生局嚴格要求「1滴都不能浪費」原則，讓基層診所人仰馬翻。

有基層診所醫護反映，一早8點開封，最快11點確認85歲長輩不來了，只能趕快再打電話通知75歲候補長輩，必須趕在半小時內衝來打疫苗，因為診所12點就休息，加上疫苗6小時後就要報廢丟棄，實務上真的太困難。

診所醫護指出，目前衛生局僅同意放寬到65歲以上長輩，實際上很多人一聽到是AZ疫苗都沒意願，希望能否針對殘餘劑量授權診所醫師充分使用、全權運用，開放50歲以上，包括診所醫護家屬，避免疫苗用不完浪費，很令人心疼。

1滴都不浪費！彰縣診所怨：疫苗開瓶後沒打完還要限時歸還

衛生局長葉彥伯指出，中央撥發第二批26500劑AZ疫苗，24、25日兩天針對全縣85歲至89歲長者施打疫苗，總計調查11430名長者中，有4970人有意願；但打氣確實明顯下降，實際上完成施打比率僅4成。

葉彥伯說，基層診所疫苗都比預約名冊量多1.5倍，也都已經跟診所說好，上午通知來打，只要打氣不好，剩餘量就收回到衛生所；各鄉鎮衛生所針對1至6類對象，隨時都有1、2百名候補名冊，會主動聯繫名冊上的對象來施打。

他強調，很感謝151家診所幫忙打疫苗，多數內科診所，衛生局2天前都有提供備用名冊，很多診所也都有65歲以上老人名單可通知候補，比較有問題的應是少數小兒科診所，平時就很少長者來就診，因此如果有困難，就由衛生所收回處理，依中央規定將剩餘量施打在1至6類身分對象，畢竟疫苗很珍貴不能浪費，能多打一位符合資格對象的老人，就是多一份保護。