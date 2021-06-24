清水警分局今日前進快打站宣導交通安全，讓等待打疫苗的長者覺得不無聊。（清水警分局提供／陳淑娥台中傳真）

清水警分局今日前進快打站宣導交通安全，讓等待打疫苗的長者覺得不無聊。（清水警分局提供／陳淑娥台中傳真）

清水警分局今日前進快打站宣導交通安全，讓等待打疫苗的長者覺得不無聊。（清水警分局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市府24、25日實施77歲以上長者施打疫苗，多數長者由家屬陪同前往，台中市清水警分局員警利用機會前往，趁長者在注射注區等待時，上前進行交通安全宣導，此舉也讓坐著乾等的老人家直呼「可以打發時間即獲得交通知識，真好！」

清水區清水國小、國中等快打站今日開始實施77歳以上長者施打疫苗，多數長者紛紛外出由家人陪同前往，由於施打長者踴躍，注射區內坐滿了等待醫生評估及施打長者。

清水警分局長張啓祥表示，長者坐等時間長，且平時要召集長者齊聚實施各項宣導並不易，剛好利用此機會，在注射區、留觀區、報到區向長者進行交通宣導，讓長者不會坐著乾等，同時也可以獲得交通安全觀念。

清水警分局一名員警背著LED跑馬燈背包，進入注射區時，吸引許多坐等施打疫苗長者目光，員警也一一蹲下來向長者宣導「出門時家屬要多跟隨、扶持、外出應穿著較明顯、鮮艷亮色的衣、褲，並攜帶反光手環或帽子，以提升能見度、若行走緩慢時，遇號誌讀秒不夠時，請等下一次綠燈，再通過」等交通安全觀念。另外，交通組組長也前往快打站留觀區向長者宣導各項交通安全觀念。

一名長者表示，打疫苗坐著空等，没想到警方會背跑馬燈背包宣導，他們不但可打發時間，又可獲得正確交通安全觀念，「有夠讚」！

分局長張啓祥表示，轄區長者經常在早晨、黃昏外出活動，因為光線較差，穿著深色、不顯眼的衣、褲較不容易被注意到；另外有些長者未行走行人穿越道或因為個人疏忽穿越道路時，未注意左、右來車容易發生交通事故，呼籲一般駕駛人必須特別留意及注意車前狀況，到達十字路口時，應該禮讓長者優先通行。