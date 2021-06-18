屏東縣18日起疫苗接種進入第二階段，開始為80至84歲長者施打，但近來打完疫苗後猝死案例不斷，讓原本抱著期待心情的長輩頓時變得有些不安，多數仍帶著忐忑情緒來到注射站，有人則是乾脆暫緩施打，讓部分站點出現緩打潮。

屏東市崇禮里長謝金川直言，確實有一名八旬長輩原本意志堅定的要來打疫苗，但看到新聞後，考量自己曾經中風、又有高血壓等慢性病史，連接送車輛都已預約，直到前一刻還是打了退堂鼓，只是語氣淡淡地說，本來就少出門，還是別打了。

根據屏東縣政府統計，第一階段15日至17日，含85歲以上長者、第一到三類、安養及長照機構、洗腎患者等，共1萬9660人完成施打；第二階段預計施打人數為2萬2000餘人，同樣要在3天內完成。

屏東縣長潘孟安說，縣府每天都會掌握疫苗使用數量，長輩通知而未來施打的劑量就延到下一個階段對象使用，隨時滾動式調整。

考量接續80歲以下人數更多，縣府改以每一歲年齡層估算人數，從79歲、78歲、77歲一直到75歲的長者名冊、人數都已經精準掌握，如果第二階段施打順利，可望接續開放以下年齡層對象施打，將視疫苗撥配狀況通知民眾。

潘孟安也強調，至於85歲以上，在前三天因個人因素無法在指定時間完成施打者，仍可以到居住地的注射站或速打站，出示身分證及健保卡後接受施打。