為避免西螺果菜市場的司機、助理員北上台北果菜市場時受群聚感染之虞，今（24日）下午再對這群持有陰性快篩檢驗的司機及助理員施打AZ疫苗。（周麗蘭攝）

雲林縣第三波長者施打AZ疫苗，明天（24日）將在全縣20鄉鎮市快打站同步施打，本次施打門檻是人數約2萬人的75歲以上長者，有意願施打者近5成，估計使用9000多劑。第三波也將新增已登錄成功的2000多名里長、380多名殯葬業者。

為避免西螺果菜市場的司機、助理員北上台北果菜市場時受群聚感染之虞，雲林縣府22日、23日針對該族群快篩，367人全部是陰性。今（24日）下午再對這群持有陰性快篩檢驗的司機及助理員施打AZ疫苗。

最近頻傳有老人、腎臟病患者施打疫苗後發生不良反應，雲林縣本周一進行的第二波長者疫苗接種計畫，原本有五成80歲至84歲老人有施打意願，最後只來了3成，當天下午臨時開放75歲以上就可施打，有1000人前往接種。

縣長張麗善表示，雲林縣目前的疫苗量是11130劑，24日起輪到所有75歲以上長輩施打，有意願的人數是4成接近5成，估計會打9000多劑，但實際接種人數，時間到了才知道。

張麗善19日宣布把6497名鄰長、380多名殯葬從業人員納入優先施打對象，其中殯葬人員都已登錄完成，全縣6497名鄰長有1700名與先前各類施打名單重疊，還沒打的4700多人中已有2000登錄完畢，24日可以接種。

張麗善說，中央的電腦系統非常忙碌，網路很擁擠，已成功登錄的有2000多人，成功登錄的就先打。