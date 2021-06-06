基隆市政府擬定疫苗快打計畫，預計於中正區新市政府大樓預定地設置快打站，但因近日收到外界捐增的快篩試劑和設備，市府更改計畫，先改建為篩檢站，儲備量能，以備不時之需。

疫情持續延燒，市府日前已於三軍總醫院基隆分院、基隆礦工醫院、基隆醫院、基隆長庚醫院設置篩檢站，皆提供PCR檢測和快篩，為降低PCR量能，也在基隆市立醫院設快篩站，並訂為專門負責快篩的院所，優先提供已出現疑似症狀，且與公告確診個案或與萬華地區足跡活動史重疊的市民預約。

為超前部署，市府也於中正區新市政府大樓預定地設置快篩站，基隆市政府發言人沈詠珮表示，原本預定地計畫設為快打站，但最近收到外界捐贈快篩試劑、設備等，決定改建為施檢站，未來可以分擔基隆市立醫院快篩量能，目前相關器材已進駐，至於何時啟用，仍待商討，而快打站不需要太多儀器設備，未來有需要可以迅速調整設立。

(中時 )