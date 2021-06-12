台中矽品精密公司員工確診之後，擔心移工宿舍群聚成為破口，今（12日)包下多部遊覽車，載300名外籍移工，分別從位於潭子廠區與大雅區附近，開車到梧棲童綜合醫院快篩站採檢，由於車程超過30分鐘，讓遊覽車司機心個個驚膽顫。

台中市矽品精密工業公司上月25日有本國籍員工確診，台中市政府經發局已發函中科管理局、矽品精密公司，要求矽品在兩天內，針對國際移工及與移工有接觸者，就近前往中科、潭子快篩站做快篩，並公布檢驗結果。

矽品公司日前爆出有員工確診，12日一早就派遊覽車，分流將外籍移工載到梧棲童綜合醫院篩檢。遊覽車開進停車場，讓移工下車後，一個一個點名再消毒，接著到旁邊快篩站進行篩檢，但仔細看遊覽車司機，除了口罩之外，沒有穿防護衣等其他防護措施，逾30分鐘車程期間難免心驚驚。

為了在車內保持間距，遊覽車一車約僅載20名移工，早上到傍晚分成13車次，5位司機來回接駁2趟。雖然移工出發前都有噴酒精、量體溫，但將近300名移工要實施快篩，照理來說應該要在宿舍或是公司廠區設置快篩站，減少移動跟群聚風險，但因台中市府要求就近快篩，矽品才跟童綜合醫院申請，希望15日之前完成篩檢。

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