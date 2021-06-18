苗栗縣近期新冠疫情延燒，多家電子廠移工群聚感染，匡列篩檢人數大幅增加，也使得醫療量能受到衝擊。群創光電與群創教育基金會攜手合作，共同捐贈1座正壓式檢疫亭給苗栗大千綜合醫院，希望提供防疫科技協助醫院，展現科技人與醫護人員一同防疫的決心，共同抗疫護台灣。

正壓式檢疫亭具備安全設計、採檢量高、節能舒適、獨立潔淨、組裝迅速5大特色，內置紫外線滅菌燈可迅速消毒，空氣由內往外流動的安全正壓設計，並搭配恆溫空調，可讓醫護人員不用再穿著隔離衣，飽受日曬雨淋之苦為民眾篩檢。

大千綜合醫院院長徐千剛表示，這次正壓式檢疫亭能快速捐贈到第一線使用，要感謝苗栗縣政府的媒合與支持，以及群創光電派送專業工程師協助完成安裝工作，18日起在銅鑼工業區廠商員工快篩，就可以立即啟用檢疫亭。

目前大千醫院配合苗栗縣政府的檢疫政策，協助執行苗栗縣內的快篩工作，期望透過科技化的檢疫設備，讓醫護人員在安全的環境下進行零接觸採檢，加快苗栗縣內的篩檢速度，提升整體防疫量能。