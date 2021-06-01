琉球鄉長陳國在1日發文給屏縣府，盼在東港、鹽埔等交通船碼頭設置快篩站，降低離島感染風險。（謝佳潾攝）

全民抗疫大作戰，琉球鄉的觀光業者更早在半個月前自主性歇業，但仍有零星遊客就算當天來回也要玩，居民非常擔憂此成防疫破口，為此，琉球鄉長陳國在1日發文給縣府，盼在東港、鹽埔等交通船碼頭設置快篩站，降低離島感染風險。

陳國在指出，雖然島上的民宿、浮潛等觀光業者早在半個月前自主性歇業，鄉公所也關閉風景區不讓人進入，但還是會有遊客登島來玩，有居民向他反映，本土疫情大爆發後，還是有遊客自備裝備來潛水、然後當天來回，他們真的很擔心這會成為防疫破口。

陳國在說，憲法保障人民移動自由，所以琉球鄉不能對外說「你們不可以來」，不過現實面就是，即使業者不做生意，但遊客依然要來，對此，他們能做的自保動作就是希望縣府能在東港、鹽埔2交通船碼頭設置快篩站，只有在港口的關卡做好防護，才能降低感染風險。

「希望所有登島的人都要快篩，包括琉球人。」陳國在強調，希望設置快篩站不是要針對遊客，而是所有要登島的人，也就是說返鄉的琉球人也要，如今疫情還在燒，只有嚴格把關才能保護島上居民安全。

對此，琉球區漁會總幹事蔡寶興也說，大家把離島快篩問題放在金門、澎湖、馬祖，這對小琉球、蘭嶼、綠島來說很不公平，現在疫情嚴峻是非常時期，政府怎麼可以還在分縣級離島、鄉級離島，不是說一島同命嗎？

然而，對於琉球居民的強烈要求，屏縣府回應指出，「琉球交通船航線無設置快篩站必要」。縣府說，中央流行疫情指揮中心一再強調，快篩看似方便好用，但若當地疫情較不嚴重，偽陽性機會高達7成，再經核酸檢測來排除，對檢驗、醫療資源、檢疫量能等都是耗損。

縣府強調，目前琉球鄉是以居民為主，琉球衛生所會評估實際需要進行篩檢等相關作為，而縣府也將持續依疫情變化評估，做滾動式修正，將防疫的人力、資源做有效率分配。

(中時 )