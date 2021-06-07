新北市今新增82起本土確診，累計4905例；市長侯友宜下午3時主持防疫會議表示，今日新增個案中，三重區增加12人、板橋區10人，中和區9人，都比昨天明顯顯少，「但蘆洲區至今累計總確診數達241人，這三天有明顯上升趨勢，提醒市民注意」。

侯友宜說，為了讓蘆洲區快速找到隱藏確診者，蘆洲永安公園明天將成立快篩站，鼓勵市民來篩檢，新莊部北明天也成立快篩站；另外後天將有淡水馬偕社區社區篩檢站、汐止社區篩檢站陸續成立，新北市不斷擴充篩檢站量能，希望讓大家廣篩。

(中時 )