新北市今新增82起本土確診，累計4905例；市長侯友宜下午3時主持防疫會議表示，今日新增個案中，三重區增加12人、板橋區10人，中和區9人，都比昨天明顯顯少，「但蘆洲區至今累計總確診數達241人，這三天有明顯上升趨勢，提醒市民注意」。
侯友宜說，為了讓蘆洲區快速找到隱藏確診者，蘆洲永安公園明天將成立快篩站，鼓勵市民來篩檢，新莊部北明天也成立快篩站；另外後天將有淡水馬偕社區社區篩檢站、汐止社區篩檢站陸續成立，新北市不斷擴充篩檢站量能，希望讓大家廣篩。
(中時 )
新北市今新增82起本土確診，累計4905例；市長侯友宜下午3時主持防疫會議表示，今日新增個案中，三重區增加12人、板橋區10人，中和區9人，都比昨天明顯顯少，「但蘆洲區至今累計總確診數達241人，這三天有明顯上升趨勢，提醒市民注意」。
侯友宜說，為了讓蘆洲區快速找到隱藏確診者，蘆洲永安公園明天將成立快篩站，鼓勵市民來篩檢，新莊部北明天也成立快篩站；另外後天將有淡水馬偕社區社區篩檢站、汐止社區篩檢站陸續成立，新北市不斷擴充篩檢站量能，希望讓大家廣篩。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。