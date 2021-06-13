新北市獲配8.3萬劑日本捐贈AZ疫苗，昨日下午陸續配送給長照機構及洗腎機構3.4萬人施打；新北市長侯友宜今到三峽區清福養老院護理之家，視察長者施打狀況，他表示，市府已派出200組機動隊，預計一周內長照和洗腎患者將施打完畢。

侯友宜今視察時表示，這波新冠肺炎主要是英國變異株引起，傳染力極強，高齡重症率近20％，高齡長者容易有心肺慢性疾病，對病毒抵抗力低，又容易受到感染發病，且洗腎患者經常需進出醫院，染疫風險大，因此新北市昨日分配到疫苗後，就率先分配到轄內長照和洗腎機構施打。

侯友宜說，每位長者都是寶，一定要讓他們儘速施打疫苗產生保護力，降低重症及和死亡機率，新北市出動200隊機動施打隊，大約估一個禮拜，可將3.4萬個長照和洗腎機構內的市民施打完畢；另外，85歲以上的長者施打，昨日各里長已陸續配合里幹事通知所有長者，按照分配的時間，分批、分流、分時段施打，避免群聚感染，他強調「新北不是求快，要求穩、健康」。

衛生局表示，依據疾管署造冊人數，轄內住宿型長照社福機構計2萬7108人，洗腎病患1萬1895人，預計6月18日前完成施打，而全市85歲以上長者將從6月15日開始採分區、分里、分流施打，接種地點共有76處，包含21家合約醫院、29區衛生所，15個大型接種站及11個中型接種站。疫苗施打地點可透過QRcord連結至民政局、衛生局官網檢視相關資訊。

衛生局疫苗線上預約

https：／／www.health.ntpc.gov.tw／basic／？node=205020

民政局各區接種站資訊

https：／／www.ca.ntpc.gov.tw／home.jsp？id=2e1f3635510f60bd