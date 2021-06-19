高市19日防疫記者會宣布，21日起開放第三波、78歲以上長者施打疫苗。面對近日高齡者猝死恐慌的氣氛，高雄榮民總醫院長林曜祥強調疫苗本身沒什麼大問題，近日狀況只是偶發事件。陳其邁呼籲民眾，接到通知就去打疫苗，終結肺炎就只能靠疫苗。

針對台中率先開放鄰長施打疫苗、雲林縣也將跟進，陳其邁解釋，目前依照高市配得的疫苗數量來估算，要打完75歲以上長者仍不足，預估只能滿足78歲以上族群，因此暫時不會提前開放其他、或向下族群施打，一切仍會根據中央公布的風險等級來施打。

高市21日開放第三波高齡長者施打，對象為78歲至86歲以上長者、65歲至74歲原住民長者，攜帶意識書、身分證、健保卡、印章前往施打。

陳其邁呼籲，只要有通知書，都可以按指定時間、就近到附近接種站施打。忘記也沒關係，拿著通知書都可以補打。針對行動不便的長者，接種站也提供「得來速」注射服務，直接在車上施打。臥病在床者，可跟區公所登記，可安排專人到府服務。

面對疫苗帶來的猝死恐慌，高雄榮民總醫院長林曜祥特別解釋，50歲以下染疫較無重症、致死風險，但50歲以上、越高齡者染疫重症、致死率就顯著提升，80歲以上染疫者、平均4人就有一人死亡。

林曜祥強調，注射疫苗最怕立即性過敏，所以注射完30分鐘是觀察重點，須留意是否出現嚴重過敏、休克反應。48小時內若發生不適可服用普拿疼緩解，超過48小時仍不舒服就要就醫。

「真的照顧長者，就鼓勵他們去打疫苗！」林曜祥強調，疫苗本身沒什麼大問題，近日狀況只是偶發事件。疫苗帶來的副作用多半都會順利消除。AZ產生血栓的機會為10萬分之一，疫苗仍是對抗肺炎最好的方法。

陳其邁強調，高市配合CDC、從80歲以上開始施打，就是這個道理，WHO資料比對結果也相同。陳其邁強調，這就是為何疫苗要留給長輩先打的原因，他也呼籲民眾，接到通知就去打疫苗，終結肺炎就只能靠疫苗，接種現場都會有醫生協助評估身體狀況，民眾不需擔心。