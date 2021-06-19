屏縣府社工為長輩撐傘，接送進入施打站。（林和生攝）

受到疫苗猝死個案消息不斷傳出，加上南部西南氣流帶來的雨勢影響，讓假日不見施打疫苗的排隊景象，反而出現緩打潮，屏東縣政府19日也宣布，下一階段將下修施打對象年齡，凡76歲以上長者都能接續施打。

屏東市平和里長伍靜華坦言，一開始長輩頻頻詢問疫苗施打的日期，但這2天態度突然轉變，竟然要不斷催促，甚至已經2次親送通知單呼籲前去注射，長輩及家人都回應還要考慮，有些索性乾脆不去施打，「可能真的被嚇到」。

不僅疫苗注射出現緩打潮，屏東縣也傳出不斷下修施打年齡的消息，這讓基層聯繫里長顯得無所適從，質疑到底那個版本是正確的？屏東縣長潘孟安為此親上火線強調，防疫期間最不需要的就是未經證實的傳言。

潘說，目前屏東獲撥補的疫苗數量有限，如何讓符合資格長者打到疫苗，是需要精密統計與分析，但近日卻出現長者施打年齡及日期的錯誤訊息流出，最離譜的是自行下修施打年齡，這都可能造成施打秩序混亂，或因名冊不符而在現場爭執。

潘孟安說，一切以縣府公布為準，目前是針對第二階段、80至84歲長輩的施打作業，至於通知而未來施打的劑量，就延到下一個階段對象使用，隨時依照實際情況滾動式調整，而因個人因素未在指定時間完成施打者，仍可到居住地的注射站或速打站，出示身分證及健保卡後接受施打。

屏縣府也公布，第三梯次將從下周的21、23、24日開打，其中22日因豪大雨特報停打一天，至於原本施打對象年齡將從79歲陸續打起，但也確定下修到76歲以上，待村里長或村里幹事通知明確時間後，便可到各注射站或速打站報到施打疫苗。