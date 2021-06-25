中央開放殘劑施打 嘉縣：數量很少 規畫中 21:252021/06/25 中時 張亦惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中央宣布新冠肺炎疫苗殘劑開放民眾預約施打。(示意圖/中時資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央今天宣布新冠肺炎疫苗殘劑開放民眾預約施打，嘉義縣衛生局長趙紋華表示，殘劑數量很少，目前仍在規畫中。 嘉縣配發到的4萬3300劑疫苗目前已使用3萬9657劑，使用率91.69％，另，75歲以上疫苗接種完成率40.36％。 趙紋華說，7月1日預定開放轄區4家醫院及10家合約診所預約接種服務，針對4月12日至5月9日已經接種第一劑民眾（含自費）已開放衛生所及4大醫院預約第2劑接種。 中央開放殘劑預約現亂象 鄭文燦：建議統一規範 殘劑開放一般民眾開打 敏盛曝被問爆：還打到院長室 #開放 #殘劑 #施打 #嘉縣 #規畫中 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 宜蘭第一劑疫苗殘劑完成接種 民眾：開心又緊張 19:032021/06/25 生活 台中開放「殘劑」施打註記使用者 14:582021/06/25 生活 殘劑開打沒配套 藍營怒批：累死公務員和醫護人員 15:172021/06/25 政治 年輕人排隊施打殘劑疫苗 台中公所預約電話接不完 14:572021/06/25 生活 本土首見印度變異株 侯籲：中央應儘早採購第3劑加強版疫苗 15:472021/06/25 生活 疫苗殘劑開放一般民眾預約施打 4成網友都選這一款 20:502021/06/25 生活 中央開放疫苗殘劑施打 台中民眾打爆電話急問：可不可以預約 13:162021/06/25 生活 中央開放18歲以上登記施打殘劑 嘉市府：依造冊施打嚴格管控 19:312021/06/25 生活 疫苗殘劑開打 台中2民眾幸運接種 8旬婦遲到打不到 14:342021/06/25 生活 登記人數曝光！殘劑疫苗開放預約 北市這診所急喊卡 16:212021/06/25 生活 嘉縣2長者接種AZ後死亡 解剖報告出爐 1人有靜脈栓塞現象 19:462021/06/25 生活 生活熱門新聞 Delta病毒強勢來襲 衛生專家曝口罩這樣戴：保護力接近N95 - 生活 奇蹟！30天前見底 這水庫如今滿水位 放水畫面超震撼 - 生活 桃園新增10確診 6人為國軍桃園總醫院案例 - 生活 大雨特報夜襲3縣市 梅雨鋒面掰了 這區還要濕6天 - 生活 鄭明典PO驚人水氣帶 綿延1萬多公里 網：一條龍 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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