中央今天宣布新冠肺炎疫苗殘劑開放民眾預約施打，嘉義縣衛生局長趙紋華表示，殘劑數量很少，目前仍在規畫中。

嘉縣配發到的4萬3300劑疫苗目前已使用3萬9657劑，使用率91.69％，另，75歲以上疫苗接種完成率40.36％。

趙紋華說，7月1日預定開放轄區4家醫院及10家合約診所預約接種服務，針對4月12日至5月9日已經接種第一劑民眾（含自費）已開放衛生所及4大醫院預約第2劑接種。