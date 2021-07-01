桃園市政府開放7月2日起73歲至78歲長者可施打莫德納疫苗，桃園市蘆竹區原只有南崁高中接種站，這次新增了大竹國中接種站，讓蘆竹區居民可以更加便利，大竹國中校長曾榮郎表示，特別設計號碼牌後面有二維碼的圖像，讓民眾可以抽取號碼牌時直接掃碼登記實聯制，減少排隊、掃碼的時間。

曾榮郎提到，規畫動線時有先到南崁高中視察，觀察南崁高中接種站的設計，目前大竹國中採取定點接種模式，現場由敏盛醫療團隊協助，共安排3位醫師及6位護理師，接種過程在活動中心進行，學校也有規畫6個主要等候區，幫忙民眾檢核資料，檢核完畢後到活動中心可以直接施打疫苗。

曾榮郎也說，現場除了設有休息區、接種區、留觀區外，各個教室內都有開放冷氣，降低長者或者陪同者不適，留觀區還有貼心提供紙巾、礦泉水等，當長者接種疫苗完畢，校門口也設有愛心計程車上車處，動線十分順暢，讓長者能夠在良好的環境下完成疫苗接種。

曾榮郎坦言，辦理接種站壓力不少，好幾天都睡不著，擔心著人力問題、動線問題，希望當天能夠如期辦理，2日施打人數約500人、3日約500人、4日約800人，總計約1800人左右，人力部分包括學校老師、戶政事務所、蘆竹區公所、衛生所及敏盛醫療團隊，總人數約90人，透過蘆竹區長蔡志揚的安排，讓動線更加明確順暢，民眾也能在施打疫苗的過程中享受無需等待的環境。