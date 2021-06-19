全台各地頻傳接種AZ疫苗後猝死案例，台南市統計17日施打16497人，18日7387人，今天緩打潮持續擴大，有接種站一上午通知600人打疫苗，結果只來33人，台南市長黃偉哲說，要不要施打，尊重個人意願選擇，並宣布20日起，接種對象放寬為80歲以上長者、75歲以上領有重大傷病卡、70歲以上具有原住民身分者。

黃偉哲說，5月14日前，國人打疫苗意興闌珊，5月14日後則爭先恐後，前2天發生年長者疑似打完疫苗48小時內猝死，現又出現緩打潮。

他說，疫苗施打是嚴謹的科學問題，目前看到兩種人發言，一學者專家，認為疫苗如果發生施打疫苗過敏性休克，應該有什麼症狀會在30分鐘內發生、跟疫苗直接相關造成的死因會在什麼時候發生等；另一種則是說，「我感覺怪怪的，所以請我們家的年長者不要打。」他說，符合資格要不要來施打，尊重個人意願選擇。

因應緩打潮，黃偉哲說，會持續機動調整，第一個調整年齡，因中央流行疫情指揮中心是規定75歲以上的優先，台南市會在75歲以上優先的大前提下，年齡再持續往下修。另外，還有一些可列入優先的第一類跟第二類、第三類優先順序的人也會往前提。

針對有長者不想打AZ，想改打莫德納，黃偉哲說，這部份依據中央流行疫情指揮中心指導原則，中央沒有說開放的部分，我們就不開放，中央說可以開放或優先，我們一定不會讓項目內的人打不到。

衛生局長許以霖說，市府於12日獲配AZ疫苗當日立即開始為第一至三、五、六類等指定對象接種，目前第一批5.6萬劑AZ疫苗全數施打完畢，施打率100％，17日獲中央撥配的3.17萬劑AZ疫苗都已持續上線。累計到目前，全市共施打6萬3564人。