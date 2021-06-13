新北市長侯友宜請蔡英文總統約束綠營人士不要攻擊他，民進黨發言人顏若芳今晚表示，民進黨一直呼籲防疫優先，朝野應該不分黨派團結防疫，在野黨對於防疫的建設性意見，民進黨作為中央執政黨，也願意參考改進。

國內疫情嚴峻，防疫不力究竟是中央還是地方該負責，藍綠吵成一團。民進黨青年部主任蔡沐霖今天痛批「新北市裝瞎還窮嚷嚷？防疫不力還砲打中央！」

他說，昨天中央疫情指揮中心連夜趕工完成全國疫苗配發，各縣市立即以預先規劃的流程，全體總動員投入施打，唯獨仍然確診案例仍居第一的新北市，還有閒情逸緻攻擊中央！

蔡沐霖向侯友宜喊話，「基層醫護與公務員們已經快被操翻，你忙著四處作秀，拍攝英雄照對疫情毫無用處！」昨天配發給新北市民的疫苗數量是全國最多，請侯儘快安排施打，還大酸「落後部署但迎頭趕上並不可恥！」

針對綠營不斷發動攻擊，侯友宜也奉勸蔡英文總統約束綠營人士。顏若芳則表示，台灣是民主國家，連指揮中心也都要面對輿論與媒體的監督並回應，侯市長也不應把所有新北市議員與民代的監督都視為惡意，畢竟根據媒體網路民調，有超過47.7％的民眾非常不滿意侯友宜市長的防疫表現。

她說，我們也希望新北市的防疫工作能在侯市長的領導下，和中央一起攜手防疫，以市民的健康安全為優先。