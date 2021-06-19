在野黨批評民進黨在國會阻擋在野黨相關防疫提案，民進黨發言人顏若芳今表示，民進黨立法院黨團全力透過朝野協商尋求朝野共識，以防疫紓困為主要目標，減少政治衝突。從審查會到院會計1361案逐案討論及交換意見，大多數提案獲得各黨團一致通過而成為決議。

顏若芳指出，在紓困4.0預算三讀通過後，在野黨卻刻意扭曲議事規則，用斷章取義的表決方式，構陷民進黨反對提案，卻掩蓋整個協商共識的過程與事實，企圖製造政治衝突、朝野對立，本黨表示遺憾。

顏若芳指出，這種刻意隱瞞國會程序的政治操作，更是傷害民主的行為，也無助於朝野合作防疫。

顏若芳指出，民進黨與在野政黨都已經獲得至少以下六項共識：一、疫苗全數交貨完成後向立法院提出報告。二、盤整目前國產疫苗研發情形詳細對外說明。三、公開疫苗EUA審查基準。四、成立3＋11的決策調查小組。五、審查COVID-19疫苗緊急授權之專家會議。於審查結果公布後2週內將其會議紀錄去識別化後公布。六、公開不在優先類別上的特權施打名單等要求。

顏若芳說，上述幾點涉及疫苗與3＋11爭議的部分，民進黨立院黨團皆與在野政黨形成共識，藉由完整的程序，在不干擾防疫工作下盡量向社會公開說明，並無國民黨所稱的執政黨全面封殺在野黨的提案，國民黨與其他在野黨的指控完全不是事實，反而更像是居心叵測的政治操作。

顏若芳強調，很遺憾看到國民黨似乎一直秉持三大搞破壞的教戰守則：一、為反對而反對防疫。二、立場矛盾影響防疫。三、扭曲國際現況事實。

顏若芳呼籲，國民黨請放下教戰守則，以民為主，用建設性的態度來共同團結防疫，這才是全民所期待看到的事情。