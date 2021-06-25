國民黨主席江啟臣25日在台中市黨部捐贈「防疫我＋1」防疫物資，由中華民國計程車駕駛員職業工會榮譽理事長陳春棟、台中市計程車商客運商業同業公會理事長邱秀美代表受贈，國民黨募集20萬個醫療級口罩，提供給全國各地計程車司機工會等，希望給予在第一線服務的運將們作為後盾，江啟臣說，儘管在野黨「能做的有限，還是盡力來做」。

江啟臣指出，在這段疫情擴大期間，國民黨募集相當多的防疫資源，贈與第一線醫護與在第一線服務民眾的運將們，包括10萬個FFP2口罩已陸續捐贈出去，也陸續將面罩、防護衣捐贈給第一線醫護人員。

他強調，病毒是共同的敵人，希望大家在這波疫情下能夠攜手合作、共同面對；三級警戒已快二個月，對人民生活影響極大，今日代表計程車業者前來的公會理事長們的體會應該特別深。在台北，計程車司機的業績大略少了八成，想見台中業者受到的影響可能更多，此時此刻，他希望政府的紓困能夠到位。

江啟臣表示，昨日行政院會調整部分紓困方案，上周立法院也通過一些主決議，國民黨樂見行政院聽到在野黨的呼籲，但夏季電價僅六月暫緩有些為德不卒，這波三級警戒實際上到七月，他呼籲，今年應該整個夏季電價都要暫緩，讓人民好好防疫，減輕大家的負擔、擴大紓困的效益。

行政院將部分工時的勞工也納入一萬元補貼，他指出，也呼應國民黨一直以來的全民普發一萬主張，讓大家可以有救命錢維持生活，國民黨早就呼籲放寬的勞工貸款如預期般，在10萬元勞工紓困貸款一開放時馬上擠爆，行政院不得不將紓困貸款名額從原先的50萬擴大到100多萬，代表這波疫情的確非常嚴重，希望中央政府能聽到人民的聲音。

國民黨地方執政縣市，如台中市政府就在防疫、紓困上超前作為，但在疫苗的取得上，呼籲政府要加緊腳步，多元爭取、分工合作，在最短時間內取得更多有效、安全的國際認證疫苗，才是讓大家趕快遠離疫情的解方。