全國三級警戒延燒，加上Delta病毒來勢洶洶，雖近期肺炎疫情趨緩，但仍不可大意，桃園市議員舒翠玲為慰勉執勤員警辛勞，1日特別至平鎮警分局捐贈防疫物資，讓員警在防疫工作中，也能隨時補充體力、保護好自我的健康。

平鎮警分局長李建民表示，市議員舒翠玲平時熱心公益，有感於近期肺炎疫情防疫需求，特邀葡萄王生技股份有限公司及地方公益團體共襄盛舉，一同捐贈健康飲品給第一線防疫人員，讓每位警察同仁都能隨時補充體力，並提升自我的防疫能力。

舒翠玲說，警察工作除了原有的治安及交通之外，由於配合政府防疫工作，無論是口罩、群聚告發、市場分流疏導或特定營業處所的稽查，都需要警察同仁的協助，無形中不僅增加了工作量，更是提高了警察同仁的染疫風險。所以特別致贈防疫物資給每位警察同仁，讓警察同仁都能安心防疫。

收到防疫物資的第一線警察同仁也感到相當的開心，並表示現階段勤務均以防疫優先，守護民眾健康責無旁貸，但由於人員分流上班，員警的工作量變大，體力負荷也相對提高，這次能夠獲得防疫的物資，不僅可以讓員警補充體力，也能讓員警們更放心、更安心執行各項勤務。