日本日前贈送的AZ疫苗，新北分到8.3萬劑，高雄實領8萬劑(另有1.01萬劑國軍專案)，新北人口比高雄多120萬，疫情也比高雄嚴重許多，所分配到的疫苗卻只比高雄多一點，新北市長侯友宜指出，他希望未來中央疫苗分配要越來越公開透明。對此，新北市議員葉元之痛批，整個新北市的民進黨立委都消失了，僅有一位因為反抗萊豬被停權的林淑芬，在替新北市民發聲。

葉元之13日在臉書表示，所謂「防疫視同作戰」，在打仗的時候，明明北部是主要戰場，但中央在配發武器及軍需品時，卻強調齊頭式的平等，而不把主要資源用在戰區，這要怎麼打仗？這是什麼戰略思維？

新北市議員 葉元之。(圖/本報資料照)

他翻開數據指出，今天新北市新增81人確診，今年累計5616人；高雄新增0人確診，今年累計62人確診。就是因為疫苗不足，導致雖然指揮中心開放75歲以上長輩施打疫苗，但下周二新北市只有85歲以上長輩打的到；如果能得到更多疫苗，身在疫區的75歲-84歲長輩，就可提早得到保護力。

葉元之感嘆，這麼簡單的道理，整個新北市的民進黨立委都消失了，僅有一位因為反抗萊豬被停權的林淑芬，在替新北市民發聲。但奇怪的是，新北市的綠委，有蘇院長的女兒蘇巧慧、嫡系張宏陸、吳秉叡，有英系立委羅致政，當市民水深火熱時，他們全部噤聲，完全不當一回事。更過分的是，羅致政唯一做的事就是打侯友宜，她呼籲蘇巧慧，「幫新北市民和妳爸爭取一下疫苗」。