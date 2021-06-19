新北市長侯友宜昨深夜發文，回憶早年曾在萬華生活的昔日情懷；對於部分人士將萬華視為「疫情破口」，新北市長侯友宜今主持防疫會議表示，萬華疫情剛爆發時，他內心非常難過與不捨，新北市跟萬華不只要同島一命，還要並肩作戰打敗疫情，那是他永遠懷念的好地方。

侯友宜表示，他年紀很小離鄉背井來台北打拼，第一個落腳處就是萬華，為他排解所有鄉愁與苦悶，工作40年來不管是生活、工作、飲食，都跟萬華息息相關，萬華是他最重要的一部分。

新北市長侯友宜今主持防疫會議。

侯友宜說，萬華疫情剛爆發時，他內心非常難過不捨，那是他最留戀、也是常去的地方，這幾年在新北市工作，萬華與新北市的地理關係就像是一個「C」字型，永和、中和、三重、板橋、新莊都把萬華包緊緊的，還有7座橋與萬華相連，是雙北市民上班的交界點，可見萬華跟新北緊密在一起。

侯友宜說，萬華跟新北市在這次疫情中，不只是同島一命而已，更是要並肩作戰，大家一起努力度過暴風雨，希望全台灣都用這樣的心情看萬華，大家團結面對疫情，把疫情打敗，「這是我內心的希望，萬華跟我密不可分，也是我永遠懷念的好地方」。