全國三級警戒延長至7月12日，新北市確診人數雖跌至2位數，八里仍陸續有零星個案，確診人數累計33人，雖然多數為職場與家戶感染，但新北市為揪出社區隱藏感染源，今(25)日也啟動八里機動篩檢隊，鼓勵民眾廣篩，快篩站預計設置3天，八里區公所也盤點近日確診者熱門足跡路段，呼籲高風險區域民眾應盡快篩檢，希望找出社區中隱形感染源，早日清零，讓民眾恢復正常生活。

八里區長陳炳仲表示，侯友宜市長為縮短疫調時間，已指示只要快篩陽性，即刻通報衛政、警政、民政系統並啟動疫調，匡列密切接觸者，近日八里陸續有零星個案，經市府衛生局評估，今日由亞東醫院團隊進駐八里頂罟活動中心設置快篩站，安排篩檢3天，另外公所透過精準疫調，交叉比對出幾處熱門足跡路段，分別為舊城路 (中山路二段至中華路二段)、華峰一街、中山路一段 (文昌路至大崁三街)、中山路二段 (八里大道至訊塘路)，足跡多落在中庄市場及其周邊，期望藉由本次快篩機動站進駐，找出社區中隱形感染源。

八里區長陳炳仲強調，下庄市場及周邊是八里鄉親採買民生物資重要地方，也是足跡熱點，公所持續聯繫市場攤販前往快篩站篩檢，並親至市場周邊請店家出門快篩，更呼籲熱區路段上的超商或賣場工作人員、社區大樓保全、清潔人員、經常出入的民眾或外送員等，自行前往機動快篩站篩檢。

八里區公所表示，今日雖然飄著小雨，仍有許多民眾主動前往篩檢站，現場有不少便當店店家、市場工作的攤商、物流司機或保全等民眾，因工作上經常接觸不特定民眾，皆主動前往快篩。八里篩檢站截至10點，已發出250張號碼牌，並完成157位民眾篩檢，110人結果皆為陰性，47位尚等待結果。公所也提醒民眾，前往快篩站務必攜帶健保卡與身分證，並做好個人防疫措施，到現場維持社交距離，若有症狀切勿使用大眾交通工具前往。考量快篩或PCR檢驗陰性僅代表個案現階段不具病毒傳播力，仍請民眾要持續做好防疫工作。