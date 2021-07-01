板橋大遠百宣布今（1日）13：00起已恢復營業，且中午之前已經完成全員篩檢，符合新北市政府相關規範與檢查防疫措施完備後恢復營業。

6月30日起板橋大遠百由亞東醫院專業協助建立篩檢站，至晚間7點篩檢約千人，7月1日上午7點起接續，今日完成全員約1700人篩檢，皆為陰性。

板橋大遠百自6月27日到6月30日已密集進行3次消毒工作，快速完成全員篩檢，感謝新北市政府經發局、衛生局等相關局處的指導，以及亞東醫院的協助。