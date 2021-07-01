完成全員篩檢 板橋大遠百今下午1點恢復營業 14:012021/07/01 中時 吳奕萱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 板橋大遠百宣布今（1日）13：00起已恢復營業，且中午之前已經完成全員篩檢。（板橋大遠百提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 板橋大遠百宣布今（1日）13：00起已恢復營業，且中午之前已經完成全員篩檢，符合新北市政府相關規範與檢查防疫措施完備後恢復營業。 6月30日起板橋大遠百由亞東醫院專業協助建立篩檢站，至晚間7點篩檢約千人，7月1日上午7點起接續，今日完成全員約1700人篩檢，皆為陰性。 板橋大遠百自6月27日到6月30日已密集進行3次消毒工作，快速完成全員篩檢，感謝新北市政府經發局、衛生局等相關局處的指導，以及亞東醫院的協助。 庾澄慶攜手美德醫療捐防疫物資 新北社會局轉贈長照機構 台東觀光夜市今有條件復業 45攤商開心備料 #篩檢 #全員 #板橋大遠百 #恢復營業 #亞東醫院 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 朱學恒送花籃挨告妨害公務 陳思宇點名2人：正視自己錯誤決策 10:002021/07/01 政治 板橋大遠百1685名員工篩檢全陰 侯友宜：1點已恢復營業 14:462021/07/01 生活 北上參加父親告別式 桃園1家4口染疫 04:102021/07/01 地方新聞 北市防疫醫護獎金 送市府研議辦理 03:122021/07/01 生活 中央指引強化枋寮醫院防疫措施 3篩檢站延長至2日 10:412021/07/01 生活 解封不敢出門 枋山2村繼續吃泡麵 04:102021/07/01 焦點要聞 已達降級條件 台大教授曝關鍵：離解封不遠了 09:552021/07/01 生活 奇美醫PCR分艙分流 依受檢者屬性預約分流3處篩檢 09:542021/07/01 生活 批發市場指引 出現群聚即降載一半 04:102021/07/01 焦點要聞 雲縣府籲移工快篩 保證不抓不罰 04:102021/07/01 地方新聞 新北市湯城園區傳確診 該公司310名員工採檢結果出爐 15:502021/07/01 生活 生活熱門新聞 缺水掰掰！全台水庫一片藍曾文衝破50％ 僅剩這2水庫很緊繃 - 生活 桃園今增5確診 中壢旅宿王曾住奇異果旅店再添新個案足跡 - 生活 712解封穩了？北捷車廂照曝光 這一幕讓眾人嚇傻 - 生活 陳時中拍板入境普篩 鄉民氣炸：喊一年不如「他」喊一次 - 生活 中壢傳播鏈已22人確診 旅宿王交友圈複雜 市府喊：快來篩檢 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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