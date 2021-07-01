印度Delta變種病毒肆虐全球，中央流行疫情指揮中心一直遭外界質疑為何不入境全面PCR篩檢，指揮官陳時中今拍板，7月2日開始入境一率普篩，且都是採檢三次，入境一次PCR、隔離檢疫期間以家用快篩一次、隔離期滿前再一次。對此，資深媒體人黃光芹感嘆，民進黨連亡羊都看不到嗎？見裝睡的人終於醒了。

黃光芹今（1日）在臉書發文便問，民進黨怎麼了？邊境一再出現破口，指揮中心拖拖拉拉，好不容易開放入境普篩，卻只做半套，難道連亡羊補牢都不會？黃批評，只要是他人、他黨、他專家建議的，指揮中心一定不接受，接下來，由側翼負責出征。如果國產疫苗之前強迫推銷，現在真的政策大轉彎，中研院院士陳培哲是罵假的啊；如果事實證明，指揮中心真的錯了，萬不得已，才會滴漏式地，一點一滴、不情不願地慢慢改，途中還不免譙個幾句。

入境普篩直到今天，黃光芹直言，民進黨自己人、中執委和綠委終於看不去說話了，已離英國、印度變種病毒長驅直入，不知道隔了多久，黃感嘆，民進黨怎麼了？去年是因為阻絕境外，所以沒怎麼，還記得時任行政院副院長的陳其邁，第一時間要求登機檢疫，也把台商直送集中檢疫所；磐石艦染疫，陳其邁帶陳時中去跟總統蔡英文開會，陳時中只會唸數據，是陳其邁決斷善後，召回官兵，送進集中檢疫所，關14天出來，不僅篩、還要做抗體。黃表示，陳其邁去了高雄，指揮中心難道就不會了嗎？

黃光芹指出，如果陳其邁在高雄的防疫作為是對的，指揮中心的佛系防疫就是錯的，黃怒批，「錯了，學不到教訓，還教訓別人！是怎樣？到底要怎樣！民進黨自己出來認領！民進黨怎麼了」。

百工百業蕭條，黃光芹直言，就要撐不下去，7月12日到底要不要微解封，行政院發言人羅秉成竟然回答說沒規劃，她要問，「怎麼了？怎麼了！這個政府到底怎麼了？」