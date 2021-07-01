為了防範新冠肺炎變種病毒Delta自國外入侵，中央流行疫情指揮中心宣布，因專家會議針對入境檢疫措施達成新共識，自2日起，所有入境者在回到社區前都要進行3次檢驗，旅客實施入境普篩。

行政院長蘇貞昌在臉書上表示，各位國人同胞，疫情雖有趨緩，但為了因應難以預測的病毒變種，指揮中心已經宣佈，7月2日中午12時起，我們會更加強化國境防疫與隔離檢疫的規定。新四大措施：入境全篩、隔離檢疫、期中快篩、期滿再篩。

桃園國際機場公司總經理但昭璧1日下午表示，配合指揮中心政策，2日開始將對所有入境的旅客進行篩檢，因應這次的措施，桃機公司已經在下午邀請機場CDC、航空公司、移民、保安等單位開會討論，就作業細節、分工、任務的分配還有作業時程詳細討論。

但昭璧指出，針對入境旅客普篩作業的動線、等待區域目前已完成規劃，下午6時會進行初步勘驗，並把所有前置作業事項做第一階段的準備，後續還有需要補充、加強者會繼續進行。

但昭璧說，2日是新措施上路的第一天，藉由明天的經驗，希望能得到改善措施的參考，也請旅客與民眾配合國家政策，一起把防疫工作做好。

他指出，目前在桃機第一、第二航廈各有5個檢測點，各航廈同時可對5名旅客進行篩檢，「預期一定會有等待的情形」，依照CDC估算，每一名旅客約需要3到4分鐘的篩檢時間，桃機公司也在入境區安排休息的位置，提供舒適的等待空間。旅客在採檢完成後，會貼上貼紙以供區別，沒有貼紙的旅客將無法搭乘防疫車輛。至於PCR的樣本則會送到專屬的醫療機構，預計在24小時後會把檢測結果通知所有旅客。

桃機公司也呼籲旅客，務必遵守指揮中心入境搭乘防疫車輛的規定，桃機公司和警政、移民等單位，會透過入境乘客資料比對搭乘防疫車隊人員資料，由警政系統協助調查，務必做到每一名旅客都不遺漏，讓每個旅客都依照規定搭防疫車隊車輛前往集中檢疫所或防疫旅館。

指揮中心表示，針對重點高風險國家入境者，除維持現行專案一律入住集中檢疫所，住進檢疫所前須進行1次PCR採檢，及解隔離時再驗一次PCR檢測外，另增加檢疫第10至12天須要以「家用抗原快篩」採檢1次。從其餘國家入境者，入境時以深喉唾液PCR進行1次採檢，檢疫14天期間，除解除檢疫前需要再做1次PCR採檢，也增加檢疫第10至12天需要以「家用抗原快篩」採檢1次。