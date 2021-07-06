中職新人選秀會今天報名截止，共有62名好手符合資格，加上測試會審核通過的95名選手，合計共157位選手投入今年選秀，人數創歷史新高。今年選秀會也將首度採線上方式進行，於12日晚間6時30分展開。

今年中職選秀最受矚目就是有6位海歸的旅外好手，包括具備旅美資歷的江少慶、胡智為、曾仁和、吉力吉撈・鞏冠，以及旅日的陳冠宇、呂彥青，都是各隊鎖定的即戰力補強人選。其中江少慶、陳冠宇、呂彥青與富邦悍將、樂天桃猿、中信兄弟分別取得默契，幾乎確定是狀元、榜眼、探花人選。

除了海歸即戰力，今年共有29名高中應屆畢業生參加選秀，其中畢業於平鎮高中的U18世界盃冠軍班底陳志杰以國手資歷報名，嘉義高中劉啟葳則透過球團推薦參與。青棒評價最高捕手張翔與同樣畢業於平鎮高中的張宥鈞、董子恩；來自高苑工商主力投手邱駿威、主戰捕手毛英傑、樂天桃猿現役選手楊岱均胞弟楊強森；大理高中不動4棒李展毅、前職棒球星曹竣崵兒子曹祐齊；游擊守備有高評價的穀保家商周委宏與普門中學張仁瑋；傷癒復出具有速球優勢的鶯歌工商賴知頎，都是未來職棒潛力新秀。