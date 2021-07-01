台北地院表示，一名男法官的家屬任職於銓敘部，昨天檢驗後確診，法院獲知訊息後即請該位法官返家隔離，等待衛生單位進一步通知採檢，目前法官快篩採檢之結果為陰性；北院也請與該位法官有相關接觸7位司法人員，轉為居家辦公模式，並自主健康監測。

北院表示，院區內該位法官的辦公室及相關活動場域亦已在昨日進行清潔消毒完畢，民眾可安心洽公，也提醒民眾到院洽公應遵守實聯制、測量體溫、佩戴口罩、手部酒精消毒等防疫措施，如有身體不適、發燒、或疑似接觸染病者等情況，應暫停前來洽公，以保護自身及公眾之健康安全。