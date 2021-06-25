新北市長侯友宜25日上午視察新店集中檢疫中心。（台北慈濟醫院提供／葉書宏新北傳真）

新北市長侯友宜25日上午視察新店集中檢疫中心。（台北慈濟醫院提供／葉書宏新北傳真）

新北市長侯友宜25日上午視察新店集中檢疫中心。（台北慈濟醫院提供／葉書宏新北傳真）

台北慈濟醫院自5月31日起承擔新北市加強版的集中檢疫所，截至6月24日，共收治了507位住民，其中308位解隔出院，110位考量病情轉回該院治療。新北市侯友宜市長今（25日）前往台北慈濟醫院負責的檢疫所，感恩醫護人員在疫情期間的全力以赴，並以廣播的方式祝福全體住民早日康復。

「在醫療團隊的細心照顧下，檢疫所的康復力超過全國平均值，發揮了最大的功用。」侯友宜指出，新北市共有六個集中檢疫所、1308個房間，照顧量能也是全台最多的縣市。而這六家集中檢疫所各具特色，以台北慈濟醫院承擔的檢疫所來說，住民中約有33％是18歲以下，孩童可跟父母或祖父母同住一房，相互照顧與扶持，對家庭群聚感染者的集中照顧有相當大的作用。

檢疫所總指揮官徐榮源副院長說明：「檢疫所住民每日會自行監測體溫、血氧，一旦身體出現不適，醫護團隊會即時安排視訊門診，並從醫院送藥給病患，若出現血氧降低的情況，則會盡快後送回台北慈濟醫院或供氧治療，確保病人安全。」訪視過程裡，鄭敬楓副院長亦以簡報說明醫院承擔檢疫所工作後的作為，侯友宜市長則透過視訊關心住民健康，同時也用廣播鼓勵住民安心地在檢疫所將身體照顧好，早日回到溫暖的家庭，回到正常生活。

侯友宜特別提到，新北市是本次疫情的重災區，但醫療量能原本在台北就不特別具有優勢，因此新北共十八家的急救責任醫院能全部投入到這場戰役裡，令他非常感動。「尤其台北慈濟醫院不但在醫療量能上全力支撐新北市的市民，也負責集中檢疫所，並在施打疫苗時開放五處靜思堂，用非常人性關懷的角度照顧長者，守護新北市居民健康，市長非常感恩也感動。謝謝 上人，謝謝慈濟醫院的醫護團隊，謝謝師兄師姊，這一場戰役你們不但沒有缺席，也撐起新北市所有防疫的關鍵防線，謝謝大家。」守護生命不缺席，未來，台北慈濟醫院醫護團隊亦將堅守前線，照護患者與住民，當病患最好的後盾。