新北市長侯友宜今（25日）上午視察新店集中檢疫中心並慰問檢疫中心的醫護人員、房務後勤人員。（新北市新聞局提供）

新北市長侯友宜今（25日）上午視察新店集中檢疫中心並慰問檢疫中心的醫護人員、房務後勤人員，關於北市傳出施打疫苗後的牙醫師染疫及確診者年輕化趨勢，侯強調，不斷篩檢才能夠有效的控制疫情，所以社區篩檢、企業篩檢、居家篩檢都希望市民出來篩檢，「不怕確診高只怕你不出來，大家一起來篩，找到隱形的傳播鏈！」

侯友宜表示，新北市從一開始在整個篩檢的量就是全國第一，不斷的篩檢，不斷希望能夠把隱形的傳播鏈找出來，所以新北市設的40處的社區篩檢站，幾乎90％以上找到無症狀確診者，目前已經找到了1100多個，陽性率大概平均是1％。

無症狀者如果不趕快找出來，其實在社區的傳播就會大肆地往上，讓市民染疫的機率提高，所以篩檢再篩檢、不斷的篩，絕對是新北市從一開始到現在的方向，所以也不斷的篩才能夠有效的控制疫情，所以社區的篩檢、企業篩檢、居家篩檢，所有的篩檢都希望市民朋友大家出來篩檢，讓這個篩檢找出可能還有社區的隱藏的黑數，「不怕確診高只怕你不出來，大家一起來篩，找到隱形的傳播鏈，及時控制疫情不要擴散。」