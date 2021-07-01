本土天王吳宗憲最近因捐贈快篩試劑，因要求下載自家APP，遭新北市永和安和里長鄧長安質疑有洩漏個資等疑慮，昨(30日)吳宗憲現身喊冤澄清，並嗆鄧長安胡說八道、很傻，預言他下次選不上。對此，鄧長安回應媒體表示，許多里民都支持他，吳宗憲無法左右選情，並反嗆：「就算吳宗憲派人來跟我選也一樣！」

吳宗憲先前以通訊軟體PGTalk執行長身分，宣布捐贈11萬劑快篩試劑，但要求下載APP，遭人反酸「假好心真行銷」，昨他在台北市議員洪健益陪同下捐贈3000份快篩劑給台北醫學大學附設醫院。問與里長的隔空交戰風波，他說：「胡說八道，我永和朋友很多，尤其是安和里，怎會有這麼傻的人」，又強調絕無蒐集個資，「怎麼會有這麼傻的人，難道你用LINE、WeChat都不用手機號碼嗎？」

吳宗憲更嗆該里長下次選不上，「給憲哥休息一下，台灣需要他，幾十年沒幹過壞事，做一些事被人講風涼話那種人，下一屆一定選不上，保證落選。」至於被批評作秀，吳宗憲喊冤說：「我是憲哥我要作什麼秀？我還不夠紅是嗎？有白癡智障說我是過氣藝人，我是年收入最高的藝人，我願意為台灣做這件事，有意見嗎？」

對此，據《自由時報》報導，鄧長安聽聞後，表示里民都很支持他，里長選舉是由里民投票決定，吳宗憲無法決定安和里的選情，「就算吳宗憲派人來跟我選也一樣！」，他認為公道自在人心，不會畏懼任何挑戰。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。