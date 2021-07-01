拜登的狗往生了，蔡英文貼文對拜登家族損失摯愛感到遺憾，尋常時候，這是人情之常，也是暖心之舉，在毛小孩已成為許多人生活不可或缺的一部分時更就如此，但這一次，卻有許多人跳出來嘲諷與批評。

會如此，當然因時間不宜。疫情死亡人數當時已過500人，3級警戒下百業蕭條，底層服務業更處在生死線上，這種種，與遠在彼岸，一直被第一家庭照顧得很好的狗相比，形成了巨大反差，難怪許多人沒辦法接受。

但沒辦法接受的事卻輕易發生了。原因在哪？第一個讓人想到的是《晉書》談惠帝：「及天下荒亂，百姓餓死，帝曰：何不食肉糜？」的故事。

《晉書》批評此事是：其蒙蔽皆此類也。意即惠帝的生命經驗有限，匡在一處，以為吃肉乃尋常事，即便沒粟米充飢，也可拿肉來吃。徵諸蔡的出身，一生順遂，這樣的批評也算其來有據。

的確，生命經驗狹仄，將心比心的能力就差，也所以疫情以來，看不到真具同理心的作為，也看不到真具誠意的道歉。3級警戒延長，就一句平淡的「大家再忍忍」；長者打疫苗後猝死，也就平淡一句「他們多數有慢性病」。

生命經驗狹仄外，不能將心比心，也因位居高處，禍不至己。所以去年疫情讓觀光業趴下時，民進黨有個說法是觀光產值只占台灣GDP的3%，卻不去體會這3%養活了多少家庭與人口。所以談紓困就像給恩澤，立下一些條件，沒照顧到的卻就是掙扎在生存線上的人。

不能將心比心，更因意識形態。台灣一些人在大陸疫情爆發以來的種種表現，正就如此。本來，罹患新冠肺炎直接關連的就是一條人命，這條命往往也牽涉到一個家庭，對當事者，是生命的「不可承受之重」，而為了防止疫情擴散不得不採取封城的非常手段，你談這些，再如何也只能哀矜勿喜，可當時許多綠營檯面人士卻就直接表達出幸災樂禍的心理。會如此，一方面固然是這幾年操作反中議題太順了，也就見獵心喜。但更根柢的，則以大陸為「非我族類，其心必異」。

從「非我族類」看大陸，當然恨不得對方婁子捅得愈大愈好，所以讓小明不能回台灣，可以直接一句：「自己選擇的國籍自己承擔」，回應大陸國台辦說要提供疫苗，也可以一句「他們沒在打的，我們有點興趣，他們在打的，我們不敢用。」

用「非我族類，其心必異」操作政治，這幾年讓民進黨無往不利，不只對大陸，在台灣，凡不同意見的，就往死處打，網軍出征，其實已成為台灣的微型文革。在這裡，「不是同志，便是敵人」，掌權者由此既可肆無忌憚，對防疫、抗疫這人道第一的事，也就可以處處充滿政治。

這政治，不只算計，更就傲慢與冷血，所以能無遮掩地護航國產疫苗，也可以用人人都可以看穿的荒謬理由擋民間購買，完全不管人民眼前受到的生命威脅。而這樣的情形，竟就出現在號稱「以民為主」的台灣。

正因是民主的台灣，政權以選票產生，從太陽花運動開始，決定勝負的又是年輕人，年輕人青春浪漫，蔡英文就以幕僚擬就的文青語言與他們對接，事實也證明得到極大的成功；而前期既無往不利，食髓知味，往後再如何錯誤的政策，再如何冷血的作為，也都可以用文青的糖衣來包裝，甚且，越冷血就越需要這張糖衣，如此惡性循環，最終就形成了既弔詭又荒謬，堪稱世界獨一無二的政治風景，更成為當權者自我感覺良好的一種催眠。

正如此，才會在疫情仍多，諸般作為無能之際，還不遮掩地去弔唁遠方的一條狗。好在，因疫情，許多人已逐漸能看清這躲在文青語言背後的冷血，而能有更多人如此，台灣或者也就可以不再是這麼扭曲的台灣。

（作者為文化學者）