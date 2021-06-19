本土疫情持續升溫，已有超過500人死亡。國民黨立委李德維爆料，民進黨本來並不贊同發放慰助金，這點從衛福部次長石崇良10日的答詢便可見，是因近日已累積44位長者接種疫苗後猝死，加上17日新北市市長侯友宜率先宣布，將發放設籍市內的染疫死亡者每人10萬元慰助，國民黨立委林奕華也在立法院提出主決議案要求中央跟進，民進黨只能迫於形勢讓步，最終由各黨團共提喪葬補助10萬元。

李德維10日曾質詢衛福部次長石崇良，認為應比照「災難防救法」發給染疫亡者100萬元、住院15天以上重症者10萬元慰助金；石則表示，疫情與地震、風災影響程度不同，衛福部不能主動募款，要靠「民間發起」衛福部才能著手研究。

李德維18日在臉書發文指出，自己10日質詢時就提出發放慰問金的主張，卻遭到衛福部的敷衍，結果17日侯友宜直接在新北市防疫記者會中宣布，新北市將率先發放設籍市內的染疫死亡者每人10萬元慰助，隨即林奕華也在立法院提出主決議案，要求中央跟進。原本民進黨團仍然抗拒，但多位長者猝死，再加上侯的果斷行動，最終民進黨團只能迫於形勢讓步，由各黨團共提喪葬補助10萬元。

李德維強調，人死不能復生，生命當然不能以金錢衡量，但民眾重視的是執政者對待人命的態度；並感謝侯友宜，讓國民黨團獲得強而有力的後盾。網友對此回應熱烈，紛紛留言：「民進黨政府完全失去政府存在功能與目的，無視人權，人民有權革命」、「在這個政府眼中，死了怪自己命薄，活下來要謝主隆恩！」「建議給老年人打輝瑞疫苗」、「台灣如果幫美國代工生產疫苗，且又能分到疫苗，應該是好事吧！到底為什麼要放棄呢？」