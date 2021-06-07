端午連假將屆，為避免人潮流動造成防疫破口，雲林縣政府將於本月11日下午起至6月13日在虎尾鎮高鐵雲林站及斗六、斗南火車站設置檢測隧道及快篩站，雲林縣長張麗善7日呼籲鄉親暫時別返鄉，若非得返鄉，為保護家人，請花30分鐘在車站進行快篩，再安心地回家。

張麗善表示，14日就是端午節，根據高鐵及台鐵預售票統計，11日下午4點起陸續會有600人返回雲林，12日上午8點到12點大約有300多人返鄉，每班車平均都在5、60人左右。

為此縣府特別在虎尾高鐵站設了2個檢測隧道（含熱像儀及消毒）、台鐵斗六站及斗南站各1個，量測民眾體溫並進行全身消毒，確保民眾健康與安全。另也呼籲返鄉民眾為了家人，請多停留30分鐘配合快篩，確認檢測結果陰性後再返家，讓家人平安健康、鄰里社區安心。

張麗善說，從雲林縣確診者疑似感染源來看，以家庭群聚占88％最多，職場群聚及養生館群聚分別占6％，端午節將至，離鄉遊子以往多會返家團聚，惟疫情嚴峻，呼鄉親忍一時不便，遵守端午節「5不原則」，即不返鄉、不探親、不串門、不餐敘、不聚會，想念家人請用視訊或電話表達關懷與祝福，共度疫情難關。

張麗善指出，由於國內確診數沒有明顯減少，疫情3級警戒將延長至6月28日，這是為了大家的安全，一般民眾都可以理解，但要控制疫情，根本之道還是要盡速讓國人施打疫苗，才能提升群體免疫力，中央應想辦法趕快購買足夠的疫苗。

(中時 )