久違的降雨終於來了！今(30)日早上臉書上不斷出現中南部降雨喜訊，尤其彰化更出現短時強降雨，甚至造成部分地區淹水，中央氣象局表示，今天一直到6月1日都會受到滯留鋒面影響，天氣較不穩定，西半部要注意短延時強降雨帶來的影響；此外，菲律賓東方有一熱帶性低氣壓，未來48小時內有機會生成今年第3號颱風「彩雲」，後續發展成待觀察。

預報員林秉煜表示，從昨(29)日一直到6月1日都會受到滯留鋒面影響，易有短時強降雨，氣象局已針對今日彰化縣及南投縣發布大雨或豪雨特報，台中、雲林至高雄及澎湖地區有局部大雨發生的機率。

今日天氣部分，今天尤其西半部、東北部有出現短暫陣雨及雷雨，特別要注意短延時強降雨，也就是會帶來局部大雨以及豪雨機會，由於澎湖上空已出現中尺度對流系統，今天清晨對澎湖、中部地區已有明顯強降雨，根據氣象局統計，目前彰化秀水測站已測得累積雨量近200毫米左右。

另外也提醒民眾，台中以南到高雄，以及澎湖今天都有局部大雨發生機會，彰化、南投幾乎來到豪雨標準，一直到6月1日都要慎防短延時強降雨的影響。

林秉煜指出，6月1日後鋒面稍微北抬，降雨變為較局部，然而各地山區一直到6月4日仍要特別留意午後雷陣雨，6月5日另一波鋒面將抵達台灣，不過該鋒面移動速度相對偏快，雖然會帶給全台雨勢，但是雨量與這波滯留鋒面相比較為有限。

林秉煜表示，預估今天下半天北部也會有明顯雨勢，今晚中部以北有局部較大雨勢機會，今天降雨較明顯廣泛；明(31)日天氣依舊較不穩定，西半部還是有短延時強降雨發生，但是雨量相較今天較少，6月2日、6月3日隨著鋒面逐漸遠離，天氣轉為西南風影響，各地降雨主要位於山區。

至於菲律賓東方的熱帶性低氣壓是否會成颱？林秉煜指出，該低氣壓預計6月1日、6月2日會持續向西移動，6月3日會到呂宋島附近，未來48小時內有機會生成今年第3號颱風「彩雲」，不過6月2日及6月3日與北方系統的互動仍要再觀察，北轉或東轉遠離是否會對台灣西南風環境帶來什麼變化，目前資料也都還很分歧，氣象局將持續觀測。

(中時 )