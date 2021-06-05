(21：35更新)中央氣象局晚間20：30開記者會表示，今(5)日晚到明(6)日是這波鋒面降雨最明顯的時候，從5日下午到目前的累積雨量，苗栗以南地區較多，其中屏東192毫米最多，此外，台中、嘉義、雲林、彰化也都超過100毫米。氣象局提醒，今晚到明天白天恐出現致災性暴雨，整個西半部地區、宜蘭、花蓮、苗栗以南、南部山區及澎湖都有局部大雨或豪雨。

滯留鋒面豪雨事件直播記者會 _110年6月5日20:30 發布

氣象局發豪雨特報，鋒面影響，易有短延時強降雨，今(5日)晚至明(6)日臺中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、臺南市、高雄市、屏東縣有局部大雨或豪雨，苗栗以北、宜蘭、花蓮地區及澎湖有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。

明天滯留鋒面影響，天氣不穩定，各地整天降雨機率高，屬於有陣雨或雷雨的天氣，西半部、恆春半島及東北部容易出現短時強降雨，並有普遍性的大雨或豪雨，尤其南部山區強降雨時間長，有局部大豪雨發生的機率。

氣象局特別提醒大家，此波鋒面結構完整且伴隨偏強的西南風，鋒面帶上容易出現中小尺度的強對流系統，並伴隨雷擊、強陣風等較為劇烈的天氣現象；溫度方面，各地高溫約27至30度，感受較為舒適。

至於位於臺灣東北方琉球群島的熱帶性低氣壓，下午已減弱為低氣壓，也併入滯留鋒面中，由於鋒面南側西南風偏強，西南部、東南部(含綠島、蘭嶼)及恆春半島沿海空曠地區易有8到9級強陣風，海邊活動請注意安全。

(中時新聞網)