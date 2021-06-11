局部地區昨晚下起大雨，雨勢深夜趨緩。今各地高溫炎熱，桃園以南午後受熱對流影響，恐有「劇烈天氣」發生。下周一西南氣流再起，中南部天氣不穩定；一波梅雨滯留鋒蠢動，三度襲台機率增，不過仍有一段時間，待觀察。

午後熱對流發展，有時候不一定是下午下雨，畢竟晚上也算中午過後。局部地區昨入夜開始下雨，甚至伴隨雷擊、瞬間強降雨，零星降雨直到凌晨才消散。今起全面轉晴，白天晴朗炎熱。

今各地氣溫：北部22至36度、中部23至37度、南部23至36度、東部22至35度。午後熱對流再度發展，尤其是山區影響最明顯。氣象專家吳德榮提醒，今桃園以南部分平地受熱對流影響，有「劇烈天氣」發生機率。

吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，指南海有熱帶擾動發展趨勢，將導致西南氣流增強，下周一（14日）抵達台灣附近，一路影響至下周五（18日），這段時間台灣天氣都相當不穩定。

下周六（19日）梅雨滯留鋒三度來台，不排除有類似前兩波之明顯降雨，再為水庫帶來進帳。但吳德榮補充，由於仍有一段時間，模式模擬有變數，需要持續觀察。

(中時新聞網)