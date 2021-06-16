日本提供台灣的124萬劑AZ疫苗，昨日由75歲到85歲以上長輩率先施打。然而由於疫苗數量太少、民眾擔心打不到，有不少年長者提早到達，現場人滿為患，眾多高齡長輩在烈日下大排長龍，一等2、3個小時，又熱又累，飽受折磨。東華大學民族系教授施正鋒直言，桃園市長鄭文燦因為3+11神隱後，民進黨新的聖人已經出來了，就是高雄市長陳其邁。他也痛批「蔡英文憑什麼當我們的總統，真夭壽」。

東華大學民族系教授施正鋒

施正鋒16日在《TVBS》政論節目「新聞大白話」談及疫苗施打情形，他表示，7、80歲的長輩，很多都老眼昏花了，對科技防疫不見得弄得好，疫苗為什麼還要等到一年半？施正鋒強調，這完全是國家的錯，蔡英文定這種決策，扮演上帝的角色，給很高層級的官員搶打，卻在這麼熱的天氣，讓長輩在大太陽底下狂曬好幾個小時，憑什麼當我們的總統？夭壽。

桃園市長鄭文燦。(圖/本報資料照)

民進黨立委范雲。(圖/本報資料照)

高雄市長陳其邁。(圖/本報資料照)

此外，對於陳其邁15日表示，「目前雙北疫情呈趨緩趨勢下，全國三級防疫警戒，有望在二周到一個月內調降」。施正鋒直言，疫情破口就是桃園，市長鄭文燦躲起來，肇禍的民進黨立委范雲也閉嘴不見之後，民進黨現在的新的聖人已經出來了，就是陳其邁，陳時中已經下神壇了，最近已經可以看到有些媒體一直在拱他。「至於陳其邁是否可能接手防疫指揮官？」施正鋒坦言，目前還不太曉得。