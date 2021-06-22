政院納記者優先施打疫苗 文化部送2104人名單 16:292021/06/22 中時 王寶兒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 圖為第一線採訪的媒體記者。（陳信翰攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 行政院今（22）日宣布擴大疫苗優先施打對象納入媒體第一線採訪工作人員，文化部表示，媒體記者在疫情期間，持續在第一線報導疫情及各種事實真相，為確保防疫資訊的透明開放與傳播，並降低採訪者、受訪者間接觸風險，文化部前與NCC分工，已由文化部洽請平面媒體公協會（含報紙、雜誌）及網路媒體，於6月15日彙整第一線記者名單共2104人送指揮中心。有關後續施打程序等，將依指揮中心指示辦理。 控葉淑文涉嫌貪汙 不適任檢察長 台中檢察官揚言告發打疫苗涉貪 南檢檢察長不回應 #第一線 #文化部 #記者 #優先施打 #疫苗 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北農確診45人 柯要求暴力性施打疫苗 陳時中這樣說 15:162021/06/22 生活 雲林母打疫苗後哺乳2月大女嬰猝死 相驗疑嗆奶窒息 15:572021/06/22 社會 苗栗縣22日1人確診 即日起開放孕婦打疫苗 15:292021/06/22 生活 醫事類科實習學生優先施打疫苗 教育部籲學校盡快造冊 12:072021/06/22 生活 陳其邁替孕婦開綠燈打莫德納 指揮中心：若開放到第六類當然可以 11:052021/06/22 生活 有打有保庇 雲林肺鏈疫苗大缺貨 04:102021/06/22 地方新聞 莫德納效應 竹縣75歲以上可打AZ 04:102021/06/22 地方新聞 蘇貞昌宣布擴大疫苗接種 7月優先施打名單曝光：雙北攤商、外送員在列 12:122021/06/22 政治 參與特定國防專案為機密 漢翔千人打疫苗名單不便曝光 11:272021/06/22 政治 漢翔千人已施打疫苗遭轟憑什麼身分 公司回應了 09:562021/06/22 生活 違規施打疫苗爭議多 時力：中央快訂規範 不要只會發疫苗 13:062021/06/22 政治 生活熱門新聞 628解封否明公布 陳時中敲定：不分區降級 - 生活 建中詩人教師吳岱穎睡夢中辭世 享年45歲 - 生活 彰化公布最新確診足跡 圓明聖道院還有全聯被逛了好幾次 - 生活 新店耕莘醫院住院病患引爆院內感染 衛生局：10人確診 - 生活 北巿群聚爆炸！北藝中心工地40名工程人員確診 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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