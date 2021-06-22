行政院今（22）日宣布擴大疫苗優先施打對象納入媒體第一線採訪工作人員，文化部表示，媒體記者在疫情期間，持續在第一線報導疫情及各種事實真相，為確保防疫資訊的透明開放與傳播，並降低採訪者、受訪者間接觸風險，文化部前與NCC分工，已由文化部洽請平面媒體公協會（含報紙、雜誌）及網路媒體，於6月15日彙整第一線記者名單共2104人送指揮中心。有關後續施打程序等，將依指揮中心指示辦理。