蔡英文總統昨接受媒體專訪時表示，高端疫苗要能夠成功上市，必須要經過主管機關依照科學的標準來檢查，「我們是一個民主國家，是一個法治國家，我們不是一個威權國家。我覺得對我們自己的國家體制要有信心」，對此，國民黨立委賴士葆提醒蔡英文想想，整個防疫的過程台灣實際上一步步走向專制極權，背離民主法治的精神。

賴士葆說，這次很多防疫的決策、疫苗採購的價格等，很多失職之處為什麼完全黑箱作業？還不接受在野黨的監督，這是民主的機制嗎？「一步步走向專制極權。」

賴士葆說，既然蔡英文總統也強調疫苗是科學專業的問題、且要符合國際標準，那就不要用政治的力量去干預，並且負責任的告訴國人政府不會偏執的揠苗助長呵護國產疫苗，國產疫苗一定會做第三期試驗，取得讓人安心的保護力證明，才能去申請緊急授權，且取得國際認證後，才會對全民施打。

賴士葆表示，蔡英文說許多國家領袖都表達要有國產疫苗，因為具有戰略意義。沒錯，但是疫情肆虐的時候，政府最緊要的是採購國際認證的疫苗來保護國人的健康，不能讓國人等待國產疫苗的研發成功，世界很多先進國家(如日本等)都是先採購疫苗來保護國人、同時研發自製疫苗，不像台灣急著向世界證明台灣有自己製作疫苗的能力，很多無辜的生命也因為這樣的決策錯誤而喪生。