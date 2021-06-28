高端疫苗6月15日向食藥署提出國產疫苗EUA，食藥署今證實，技術性文件不齊，7月底才進行EUA審查，看來首支國產疫苗上市時間恐怕要延宕了；面對EUA審查延後，高端疫苗指出，審查過程補件是正常流程，會盡全力配合、加速補齊所有文件，以加速作業時程。

高端疫苗已於6月15日，將免疫生成性與安全性數據、查驗登記所需的重要技術性資料，彙整送交審查；高端疫苗表示，EUA審查與新藥查驗登記相似，一般新藥查驗登記，通常要6個月到1年時間反覆補充與更新資料，由於時間緊迫，高端現在是全力動員，每天加班，彙整審查上千份文件。

不願具名的分析師指出，「政府延後核准EUA是藉口啦」，現在Delta變異株都入侵屏東枋山鄉社區了，高端最大問題是還沒做第三期臨床試驗，疫苗「保護力」永遠是未知數，政府現在給予EUA，國內肯定「吵翻天」，扛不起的政治責任，拿「文件不齊」來塘塞，是目前最好的緩衝辦法。