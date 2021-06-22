德國CureVac藥廠研發疫苗保護力僅47％，三期解盲成果無法取得歐盟EUA緊急授權。中研院院士陳培哲表示，該疫苗在第一、二期臨床試驗成果佳，注射後綜合抗體效果高，三期沒效引發國際關注。反觀我國產疫苗，即便也是一、二期抗體反應不錯，卻無法證明是否具保護力，更批總統蔡英文「說的只是場面話」。

陳培哲指出，德國CureVac藥廠研發的CVnCov疫苗，一、二階段施測效果不錯，甚至第一期志願者在施打完後，體內產生綜合抗體，與感染新冠病毒後的病人血清抗體相當，能讓病患自然康復，該公司才會依照程序，進入三期臨床階段並解盲，還是出現第三期臨床階段沒有保護力的情況。

陳培哲說，CVnCov疫苗最後三期成果不到5成，甚至沒通過歐盟EUA，提供給國產疫苗很重要經驗參考，也就是得具備保護率、抗體好的疫苗，才能獲得國際認可，因此WHO對以抗體效價為免疫橋接的討論，也認為還有一些問題，無法確定保護力如何。

至於總統蔡英文昨日接受媒體專訪，談到國產疫苗施打時間，與5月強調希望7月底供應首波國產疫苗的說法有出入，改口7月底供貨僅是目標，沒說一定要在何時施打，是希望7月底能有第一波供貨。

「小英的講話，話術是合理的，但要聽其言，觀其行」，陳培哲直說，蔡英文曾在6月17日對外宣稱，國產疫苗審查要通過國際標準，現在階段卻是第三期期中做完，而食藥署審查國產疫苗的標準，更不是國際標準，「這個標準是獨一無二、量身訂做的標準，食藥署在打臉蔡英文，根本是總統說一套，食藥署做一套」，呼籲中央對國產疫苗審查政策必須一致，否則讓全民無所適從。