台灣疫情嚴峻，尤其面對疫苗嚴重不足的情況，更引發民眾憂慮。資深媒體人趙少康批評，民進黨編列大筆宣傳預算搞大內宣，又對反對者進行輿論攻擊與政治清算，「順我者昌、逆我者亡」之心，路人皆知，他並列出被民進黨政治霸凌，卻仍堅守專業的「最後反抗者」。

以近期的高端疫苗EUA審查為例，趙少康昨（27）日在臉書指出，總統蔡英文「國產疫苗7月施打」一聲令下，二期解盲結果還沒出爐，政府就大舉下訂500萬劑，審查前夕還撤換一半審委，補上的4人皆是衛福部長陳時中人馬，中研院士陳培哲因學術良心過不去，憤而請辭審查委員，隨後當然被親綠媒體人痛加修理、網軍猛轟、政治追殺。

趙少康表示，黨同伐異，民進黨政治霸凌專業，手段粗暴令專業人士心寒，基層公務員看在眼中也是一片寒蟬，讓政府成為一言堂，政策制定失去公信力與民眾信任。

趙少康說，雖然國家機器勢力龐大，仍有一批「最後反抗者」，面對民進黨的傲慢、跋扈、霸凌，不惜賭上自己的仕途及前景，也要捍衛專業與道德良知；如果民進黨的民主是逼專業卑躬屈膝，那這些人就是必須被看見的最後反抗者。

此外，趙少康也提到萊豬進口，民進黨強行通過相關法案，過程中，民進黨立委林淑芬、劉建國、江永昌投票棄權，拒絕為萊豬背書，隨後遭黨內強力要求依「最重的黨團內規處罰」，以及蔡政府強推大潭第三天然氣接收站興建計畫，引發環評委員5人集體退席抗議，在次屆審查委員遴選時，除1位期滿無法續聘，另4位堅守立場的環評委員皆未獲續聘，新任環委則只花30分鐘就讓全案火速過關，坐實「不聽話的離開、聽話的留下」質疑。