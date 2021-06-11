繼美國總統拜登宣布將捐贈全球5億劑新冠肺炎疫苖後，英國首相強森（ Boris Johnson）表示，七大工業國集團（G7）可望在周五召開的高峰會期間達成協議，向低收入國家捐贈10億劑新冠疫苗，並在明年底前協助全球接種疫苗。

稍早前，美國總統喬拜登承諾將捐贈5億劑輝瑞疫苗，以強化全球對抗這場大流行病的戰鬥力。數小時之後，英國首相強森表示，英國將提供至少1億劑多餘的疫苗援助最貧窮的國家。

強森已經呼籲G7領導人承諾在2022年底前協助全世界接種疫苗。該集團可望在為期三天的高峰會期間，承諾捐助10億劑疫苗。

但部分行動團體批評這個疫苖捐贈計畫只是滄海一粟，非政府國際救援組織樂施會（Oxfam ）估計全球有將近40億人將仰賴COVAX機制獲得疫苖。

自2019年12月在中國出現第一起病例以來，新冠狀病毒在全球已經奪走約390萬條生命，超過210國家和地區淪為疫區，全球經濟因而受到重創。

儘管疫苖以極快的速度推出，迄今英國77%成年人、美國64%的成年人已經至少接種過一劑疫苖，但科學家表示，只有在所有國家都接種了疫苗，這場大流行病才會結束。

在全球人口逼近80億，而大多數人需要兩劑的情況下，社會運動人士表示，這些承諾雖代表著一個開始，但世界領導人必須走得更遠、更快。

在英國將捐贈的1億疫苖中，有8000萬劑將交給COVAX機制，其餘將與有需要的國家互利共享。這1億劑將來自於英國為國內疫苖計畫已經採購的庫存，供應商包括牛津-阿斯特捷利康（Oxford-AstraZeneca）、輝瑞- BioNTech、楊森製藥（Janssen）和莫德納等。